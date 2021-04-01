رئيس الغرفة التجارية بمطروح يشارك في منتدى الأعمال المصري الكرواتي

شارك أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، في منتدى الأعمال المصري الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وزراء خارجية البلدين ورئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية وممثل بنك كرواتيا للتنمية والإعمار والتصدير ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.وأكد رحيم أن مثل هذه المؤتمرات تساعد على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادتها وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة ودفع حركة التجارة بين البلدين وفتح أسواق جديدة للتصدير.وأشار رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إلى إمكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات الكرواتية فى مصر لأسواق عدد كبير من الدول العربية والإفريقية المرتبطة مع مصر باتفاقات للتجارة الحرة، وذلك سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات الكرواتية فى مصر.وأكد أن وزير خارجية كرواتيا أشاد بالمجهودات المصرية المبذولة لحل أزمة السفينة الجانحة موجها الشكر والتقدير لرئيس هيئة قناة السويس وكافة العاملين بها وقيادة مصر الرشيدة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودهم العظيمة المبذولة لإدارة الأزمة بنجاح.