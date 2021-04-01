صدارة ريم مصطفى للتريند بسبب مسلسل الملك

أبطال مسلسل الملك





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ويعد هذا المسلسل هو أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.





نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل صدارة ريم مصطفى للتريند بسبب مسلسل الملك من بطولة عمرو يوسف المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد إطلاق البرومو التشويقي للعمل الجديد وكذلك البوسترات الخاصة بالعمل الجديد والتي جذبت انتباه الجمهور بشكل كبير.يبحث الكثير من الجمهور عن تفاصيل صدارة ريم للتريند بسبب مسلسل الملك، وفي هذا التقرير نرصد إشادات الكثير باللوك الذي ظهرت به الفنانة الشابة ريم في مسلسل الملك من بطولة عمرو يوسف؛ إلا أن البعض هاجمها بسبب هذا اللوك بسبب أنها تقدم مسلسل فرعوني وملابسها لا تنتمي إليهم كذلك شعرها والمكياج.تقدم ريم في المسلسل شخصية أميرة من أمراء الهكسوس الذين احتلوا مصر لفترة ويسعى أحمس لطردهم من مصر وإنهاء الاحتلال تماما وتدخل في صراعات مع عمرو يوسف خلال الأحداث، وصممت المصممة مونيا فتح الباب الملابس الخاصة بها على الطراز الإغريقي وليس الفرعوني فهي ليست ملكة ولا أميرة فرعونية لتنال كل هذه الانتقادات.يشارك في مسلسل الملك مع ريم مصطفى وعمرو يوسف عدد كبير من النجوم على رأسهم ماجد المصري وشريف سلامة وصبا مبارك ومحمد لطفي ومها نصار وياسين السقا ومن تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج حسين المنباوي ومن غنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وأروما لتامر مرتضى ومن المقرر عرضه عبر شاشات دي إم سي ودي إم سي دراما، و"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، ويتضمن العمل مجموعة من الحروب والخيل والملابس والديكورات.