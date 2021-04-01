وفد رهبان أوكرانيا يزور كاتدرائية ميلاد المسيح

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، اليوم، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.