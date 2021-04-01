وزيرة التضامن تشهد الاحتفال باليوم العالمي للتوحد بعد قليل

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، احتفالية اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تحت عنوان "الدمج في العمل.. التحديات والفرص في عالم ما بعد الجائحة".وجرى إقرار يوم 2 أبريل اليوم العالمي للتوحد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007، وتم الاحتفال الفعلي به في عام 2008 من العالم أجمع، وهذا انعكاس للاهتمام الدولي بالتزام كل الدول بحقوق الأشخاص ذوي التوحد كما ذكرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد في عام 2018، كما تقوم الوزارة بدعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.