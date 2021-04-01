الحكومة السلوفاكية الجديدة تؤدي اليمين أمام رئيسة البلاد

أدت الحكومة الجديدة في سلوفاكيا، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بعدما استقالت الحكومة السابقة قبل أيام على خلفية أزمة متعلقة باللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا".وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحكومة برئاسة إدوارد هيجر حلفت اليمين أمام رئيسة البلاد سوزانا كابوتوفا، وذلك بعد يومين من قبولها استقالة حكومة إيجور ماتوفيتش.واندلعت الأزمة إثر الكشف عن اتفاق سري أبرمه ماتوفيتش قبل شهرين للحصول على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، رغم عدم التوافق بين الائتلاف الحاكم بشأن الصفقة.وتعد حكومة سلوفاكيا هي أول حكومة أوروبية تنهار بسبب تعاملها مع الوباء، لكن هذه الخطوة أبقت على نفس الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب في السلطة وجنبت البلاد خوض انتخابات مبكرة.