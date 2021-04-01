الأردن والعراق يبحثان العلاقات بين البلدين

بحث وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، مع السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، والتي تشهد نموا مستمرا في المجالات كافة.وأكد وزير العمل- في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن بترا اليوم الخميس- ضرورة استثمار الشراكة الأردنية العراقية والبناء عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين وفق توجيهات قيادتي البلدين.ولفت الشمالي إلى أن الظروف الحالية بسبب جائحة "كورونا" التي يمر بها العالم بأسره تستوجب رفع درجة التنسيق وفتح آفاق رحبة وجديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.من جانبه، أشاد السفير العراقي بالمستوى المتطور من العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وحرص البلدين على تطوير هذه العلاقة الأخوية الراسخة والتطلع إلى تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.