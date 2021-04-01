عناوين وحدات التطعيم ضد شلل الأطفال فى القليوبية
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:20 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز والمديريات التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في محافظة القليوبية، ضم الحملة القومية الثانية، والتى جاءت على النحو التالي:
شبرا: مستشفى معهد ناصر-1351 كورنيش النيل - الساحل
كفر شكر: مستشفى كفر شكر- كفر شكر - القليوبية.
سنديون: مركز طبي الأسرة بسنديون- سنديون بجوار السجل المدني قليوب.
شبرا: مركز طبي حجازي- شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب.
شبرا: مستشفى معهد ناصر-1351 كورنيش النيل - الساحل
كفر شكر: مستشفى كفر شكر- كفر شكر - القليوبية.
سنديون: مركز طبي الأسرة بسنديون- سنديون بجوار السجل المدني قليوب.
شبرا: مركز طبي حجازي- شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب.