عناوين وحدات التطعيم ضد شلل الأطفال فى القليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز والمديريات التابعة لها التي تقدم تطعيم شلل الأطفال في محافظة القليوبية، ضم الحملة القومية الثانية، والتى جاءت على النحو التالي:شبرا: مستشفى معهد ناصر-1351 كورنيش النيل - الساحلكفر شكر: مستشفى كفر شكر- كفر شكر - القليوبية.سنديون: مركز طبي الأسرة بسنديون- سنديون بجوار السجل المدني قليوب.شبرا: مركز طبي حجازي- شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب.