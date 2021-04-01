«الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة السيدات فى المساجد خلال رمضان

كشفت وزارة الأوقاف عن ضوابط لصلاة التراويح للسيدات في المساجد خلال شهر رمضان الفضيل، ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لتطبيق الإجراءات الحترازية الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وتضمنت ضوابط صلاة التراويح للسيدات:- لا مانع من فتح مصلى السيدات لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملاءمة المكان وتحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق.- عدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر.- أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.