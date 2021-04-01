فلسطين تُسجل 2353 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 2353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وحسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين وفا، اليوم الخميس، فقد قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية بالبلاد، إنه تم تسجيل 2 حالة وفاة، و1956 حالة تعاف، وبلغت نسبة التعافي من الفيروس نحو 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 209 مصابين بكورونا في غرف العناية المركزة، من بينهم 67 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 83822، بينهم 9395 تلقوا الجرعتين من اللقاح.