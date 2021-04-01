من الكتان للرداء الطويل.. أزياء ملكات وملوك الفراعنه

الكتان

يتميز المصريون القدماء بأنهم بارعين في تصميم الأزياء، كان لهم خطا مختلفا ومميزا في الموضة، والألوان تستخدم للتفرقة بين الطبقات، فالخدم يرتدون ملابس مشجرة، العامة يرتدون لونًا واحدًا، كما هو موجود على جدران المعابد والمقابر من خلال النقوش التى يحرص عليها المصري القديم.كان من أشهر الأقمشة الخاصة بزي المصري القديم، وبرز الكتان الأبيض كرداء تقليدي للرجال، وتطورت ملابس النساء لفستان ذي حمالتين لونه أبيض، ومع ظهور الدولة الحديثه أضيف الرداء الريشي ذي الثنيات للوضع على الكتفين أو كتف واحد، طوله متر وعرضه 60 سم، يلف البدن ويغطي منطقة ما بين الخصر والركبتين.