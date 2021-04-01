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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عز يكثف تصوير «الجريمة» ويقترب من إنهاء «هجمة مرتدة»

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:02 م
الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز
دعاء عبد المقصود
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يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده بفيلمه السينمائي الجديد "الجريمة" المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى القادم، بين عدة مواقع تصوير.

ويقوم عز بتكثيف تصوير مشاهده بالفيلم بالتزامن مع تصوير مشاهده النهائية في مسلسل "هجمة مرتدة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وجمعت المشاهد في الفيلم بين أحمد عز ومحمد جمعة وماجد الكدواني وسيد رجب على أن تستأنف منة شلبي تصوير مشاهدها امام عز خلال يومين.

على جانب أخر أوشك أحمد عز على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة"

ويجسد أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز، اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

"هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، يشارك في بطولته كل من هند صبري وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والفنان الشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.

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