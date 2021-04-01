غلق وتشميع مركز حضانات وعيادات خاصة بالفشن لإدارتها دون ترخيص

أشرف اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد ببنى سويف، على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة الفشن، وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، حيث استهدفت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والعلاج الحر بمديرية الصحة وقسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم، بتكثيف الجهود لمواجهة كل صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحلات التجارية من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كل الأجهزة المعنية، وذلك لضبط المخالفين، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 كجم لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتحرير 2 محضر في هذا الشأن، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، و2 محضر لضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود دفاتر تجارية، بجانب غلق إحدى الحضانات الخاصة لإدارتها دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وغلق عيادة خاصة بها غرفة عمليات وأدوية مخدرة ولعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، فيما تم غلق عيادة خاصة لعلاج الأمراض الجلدية غير مرخصة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية.