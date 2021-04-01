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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة محظورة

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:11 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل 4 متهمين على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

ويواجه المتهمون بالقضية 960 لسنة 2020 اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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