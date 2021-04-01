عضو بـ«رجال الأعمال» يناشد القطاع المصرفي دعم تصدير المقاولات

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المقاولات هو العصب الرئيسي لقطاع التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى أنه لاعب رئيسي في تصدير العقار والمقاولات بشكل عام.وناشد عبد اللاه، القطاع المصرفي بضرورة مساندة المقاولين في تصدير المقاولات المصرية للخارج خاصة في الدول الإفريقية فهي سوق واعد وكبير بقطاع المقاولات المصري في تنفيذ مشروعاته ولابد أيضا من توفير بنك للمعلومات عن مشروعات الدول الإفريقية واحتياجتها العقارية والإنشائية للمطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصري تسهل سرعة تواجدنا في هذه الدول الشقيقة والصديقة.واختتم: "نقطة مهمة أيضا وهي ضرورة دخول شركات التأمين في الأسواق الأفريقية من خلال التأمين على الادوات والمعدات والاجهزة الخاصة بشركات المقاولات والمطورين العقاريين".