عضو بـ«رجال الأعمال» يناشد القطاع المصرفي دعم تصدير المقاولات
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:59 م
أسماء إبراهيمطباعة
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المقاولات هو العصب الرئيسي لقطاع التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى أنه لاعب رئيسي في تصدير العقار والمقاولات بشكل عام.
وناشد عبد اللاه، القطاع المصرفي بضرورة مساندة المقاولين في تصدير المقاولات المصرية للخارج خاصة في الدول الإفريقية فهي سوق واعد وكبير بقطاع المقاولات المصري في تنفيذ مشروعاته ولابد أيضا من توفير بنك للمعلومات عن مشروعات الدول الإفريقية واحتياجتها العقارية والإنشائية للمطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصري تسهل سرعة تواجدنا في هذه الدول الشقيقة والصديقة.
واختتم: "نقطة مهمة أيضا وهي ضرورة دخول شركات التأمين في الأسواق الأفريقية من خلال التأمين على الادوات والمعدات والاجهزة الخاصة بشركات المقاولات والمطورين العقاريين".
وناشد عبد اللاه، القطاع المصرفي بضرورة مساندة المقاولين في تصدير المقاولات المصرية للخارج خاصة في الدول الإفريقية فهي سوق واعد وكبير بقطاع المقاولات المصري في تنفيذ مشروعاته ولابد أيضا من توفير بنك للمعلومات عن مشروعات الدول الإفريقية واحتياجتها العقارية والإنشائية للمطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصري تسهل سرعة تواجدنا في هذه الدول الشقيقة والصديقة.
واختتم: "نقطة مهمة أيضا وهي ضرورة دخول شركات التأمين في الأسواق الأفريقية من خلال التأمين على الادوات والمعدات والاجهزة الخاصة بشركات المقاولات والمطورين العقاريين".