تطعيم 60 ألفًا بلقاح كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن 60 ألفا و131 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتي أمس، وهو اليوم التاسع عشر من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت وزارة الصحة التونسية- حسب بيان علي الصفحة الرسمية اليوم الخميس- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأربعاء بلغ 3 آلاف و618 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتي أمس الثلاثاء 798 ألفا و128 شخصا.وتعطي وزارة الصحة التونسية الأولوية في حملة التطعيم إلي الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغة أعمارهم 75 سنة فما فوق.وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلي التسجيل علي منظومة "إيفاكس".