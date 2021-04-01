إيران تعلن عن 11750 إصابة جديدة بكورونا و94 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 11 ألفًا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و897 ألفا و314 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و998 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.وأضافت أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 62 ألفًا و759 حالة وفاة.وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونًا و626 ألفًا و144 متعافى حتى الآن.وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 122. 12 مليون شخص خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید- 19" في أنحاء إيران حتی الآن.