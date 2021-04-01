انطلاق اللقاء التكويني للشباب المشاركين بإرساليات 2021

انطلقت فعاليات اللقاء التكويني للشباب المشاركين بإرساليات 2021، تحت شعار "مُرسلون للحياة"، من خلال منصة زووم عبر شبكة الإنترنت.جاء ذلك بمشاركة الأب فرانسيس وحيد، مسئول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، وبحضور إيمان فوزي، وشباب الإيبارشية.كما يعتبر هذا اللقاء هو الأول لسلسلة من اللقاءات القادمة سيتم عقدها، والتي تهتم بتكوين الشباب المشاركين، وإعدادهم من أجل الرسالة.