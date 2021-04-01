رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المدبر البطريركي للكلدان بمصر يزور إيبارشية الإسماعيلية للكاثوليك

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:38 م
بولس ساتي
بولس ساتي
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
طباعة
زار الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، مساء أمس، إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله بمقر المطرانية الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية.

تضمنت الزيارة التعريف بتاريخ الإيبارشية وتاريخ كاتدرائية القديس مرقس، كما تم تبادل الأفكار حول الأمور الرعوية التي تخص الكنيسة الكاثوليكية في مصر والشرق.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة السيدات فى المساجد خلال رمضان

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

محمد حربي: شاكر عبد الحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

ندى محمود: عملي الفائز بجائزة فاروق حسني يعكس ما بداخل الإنسان (حوار)