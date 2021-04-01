«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، الثالثة عصر اليوم، لقاء لمناقشة مسرحية الأطفال «هجرة شجرة» والصادرة حديثًا عن المركز للكاتب أحمد زحام، ويناقشها الناقد المسرحي جمال الفيشاوي، والمخرج المسرحي محمد فؤاد، ومصممة كتب الأطفال الفنانة رشا منير، الدكتورة فيفي أحمد، أستاذ متفرغ بقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون.مسرحية «هجرة شجرة» هي الإصدار الرابع في سلسلة مسرح الطفل، وقد تخصص الكاتب في الكتابة المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان قد سبق أن قدم مسرحية «كمان زغلول» التى فازت بالمركز الأول في الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة أولادنا في دورته الثانية.وأحمد زحام، صاحب مشروع ثقافة التطوع، من خلال تقديم الخدمة الثقافية للأطفال داخل قصور الثقافة والمواقع الثقافية في كل أنحاء مصر دون الحصول على مقابل مادى، وسبق وصدر له العديد من الكتب والمؤلفات الموجهة للأطفال من بينها «خروف بقرش، أصحاب القمر، زقزوق والعيد، بنت السيرك، النسر الذهبي، رادوبي الجميلة».كما صدرت له مجموعة قصصية عن دار النسيم تحت عنوان «غرفة رطبة» عام 2014، وكتاب آخر بعنوان «تجليات الاعاقة في التراث الشعبي المصري» عن مشروع مكتبة الأسرة عام 2015.