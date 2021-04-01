أمن مصر المائي.. جهود الحكومة لإنشاء محطات تحلية فى ربوع المحروسة

تعتبر المياه أهم القضايا التي تشغل بال مصر، وتولى الحكومة اهتمامًا كبيرا بها، لأهميتها ولزيادة حصة ونصيب الفرد منها مستقبلًا، ولتحقيق آمن مائي على الأصعدة كافة.وتسعى الحكومة بشتى الطرق من أجل زيادة الموارد المائية باستغلال جميع منافذ المياة سواء المالحة أو الصرف الصحي في الزراعة، ليكون هناك أكثر من مورد يمكن استغلاله في تحقيق الأمن المائي المصري.وكان من بين تلك الطرق التوسع في إنشاء محطات تحلية المياة، بحسب المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، الذى أكد أنه تم الإنتهاء من 65 محطة تحلية، بطاقة تقديرية 800 مترمكعب فى اليوم الواحد بعدد من المحافظات.وأوضح أن المحافظات تضم شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الإسماعيلية والسويس، مبينًا أنه يجري حاليًا تنفيذ 19 محطة تحلية لمعالجة المياه، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 550 مترمكعب فى اليوم الواحد.وقال إن التكلفة الإجمالية لتنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بلغت نحو 11 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق تعد خلال هذه الفترة استراتيجية؛ للتوسع في إنشاء محطات التحلية داخل المحافظات، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الموارد المائية والري.نجحت الحكومة خلال الفترة الأخيرة في إنشاء محطات تحلية المياه، صُنف كثير منها بالعالمية لمساهمتها في زيادة المياة، وترصد "الدستور" أبرز محطات التحلية التي انشئت مؤخرًا.تعتببر محطة اليسر أحدى أهم محطات التحلية التي تم انشائها، على مستوى مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تقع بالغردقة في البحر الأحمر، توفر نحو 40 ألف متر مكعب يوميًا.وتساهم المحطة في القضاء على أزمة المياه في المحافظة، بتكلفة 450 مليون جنيه، ودخلت الخدمة في عام 2017، من أجل حل مشكلة أزمة المياه.وهناك محطة تحلية سفاجا التي تم انشائها خلال عام 2015، تبلغ طاقتها 6000 م 3 يوم، وتضم المأخذ البحر بتكلفة 70 مليون جنيه، وتغذي مدينة سفاجا بالكامل وجنوب الغردقة.وتعتبر محطة تحلية القصير من أهم المحطات التي تم انشائها مؤخرًا، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 80 ألف متر مكعب يوميًا، وهي أحد محطات تنقية المياه التي ساهمت بشكل كبير في ضخ المياه في مدينة الغردقة؛ للقضاء على نظام المناوبات واستمرار ضخ المياه على مدار 24 ساعة.أما محطة أبو رماد، فهي تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 4 آلاف و500 متر مكعب يوميًا، ووصلت تكلفتها إلى 93 مليونًا و400 ألف جنيه، تقع جنوب محافظة البحر الأحمر، وافتتحت عام 2019.وهناك أيضًا محطة مياه البحر الأحمر بالسلوم والتي تم افتتاحها خلال 2020، وكانت تضخ 3500 متر مكعب مياه يوميًا ولكن بعد أعمال التطوير والتوسعات أصبحت تضخ 4000 متر معكب.وتخدم المحطة أهالي السلوم، كما تم افتتاح محطتين لتحلية مياه الآبار، بقريتين بالسلوم وسيدى براني بتكلفة 8 ملايين جنيه، وبذلك أصبح بالمدينة ما يقرب من ثلاث محطات مياه.