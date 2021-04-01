بطريرك الكاثوليك ينعى كمال الجنزورى

نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.وأشار بطريرك الكاثوليك في رسالة النعي قائلًا "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي توفي بعد مسيرة حافلة بالتفاني والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يمنح أهل المتوفى الصبر والرجاء".