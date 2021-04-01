«سعفان» يوزع هدايا وفوانيس رمضان على أطفال أسوان (صور)

وزع وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الهدايا وفوانيس رمضان على الأطفال، بدور رعاية البنين والبنات، وأيضًا لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، في إطار الإحتفال بيوم اليتيم والذي يوافق الأول من إبريل.أكد اللواء أشرف عطية، على أن هناك رعاية مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدور الرعاية، حيث تم دعم هذه الدور بمبلغ مالى ١٢٠ ألف جنية، علاوة على الأجهزة الكهربائية وذلك أثناء الزيارات الميدانية التي قام بها المحافظ، خلال الفترة الماضية من أجل خلق مناخ إنسانى وإجتماعى مناسب للمقيمن بها، مع تلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية المعيشية والإجتماعية والترفيهية لهم.وأوضح أنه تم أيضًا دعم أماكن الإقامة لدور الرعاية بالعديد من الخدمات والمستلزمات، وإعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء بها، وهو الذى يتوازى مع الكشف الطبى الدورى لهم، مضيفًا بأنه تم التوجيه بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم أسبوعيًا لهذه الدور، بالإضافة إلى صرف كمامات وكميات من الكحول ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وشدد محافظ أسوان، على ضرورة قيام مسئولى التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية الدورية لمختلف، دور الرعاية بإعتبار ذلك من الأولويات الإنسانية والوظيفية، لتقديم الرعاية لهم معيشيًا وإجتماعيًا وتعليميًا وترفيهيًا، مع العمل على تلافى أوجه القصور لخلق مناخ إنسانى وإجتماعى مناسب للمقيمن بها.