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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

15 أبريل.. الحكم على المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:48 م
متحرش المعادى
متحرش المعادى
نجلاء رفاعي
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قررت محكمة جنح المعادي حجز جلسة محاكمة المتهم "م. س" بتهمة التستر على المتحرش بـ"طفلة المعادي" لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.

وكان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة "م. س" فني تكييف، إلى محكمة الجنح بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم "م. ج" مختبًا داخل منزل صديقه (المتهم الثاني) بالدرب الأحمر.

وقال المتهم أمام النيابة: إنه على معرفة بالمتهم بهتك عرض الطفلة، ولجأ إليه فاستقبله في منزله، ولم يكن يعرف بالقضية سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر 7 سنوات -محبوسًا-.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم استدرج الفتاة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.

وأكدت النيابة أن جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى، بأنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

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