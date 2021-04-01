تدمير 4 أوكار لتنظيم داعش الإرهابى فى صلاح الدين بالعراق
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:52 م
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، تدمير 4 أوكار لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وقال رسول- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس- إن طيران الجيش تمكن من تدمير ثلاث دراجات نارية وأربعة أوكار ونفق ومولدات ديزل لعصابات داعش الإرهابية أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين.
وقال رسول- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس- إن طيران الجيش تمكن من تدمير ثلاث دراجات نارية وأربعة أوكار ونفق ومولدات ديزل لعصابات داعش الإرهابية أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين.