البحرين وفرنسا تبحثان مجالات التعاون المشترك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مع سفير فرنسا لدى البحرين، جيروم كوشارد، علاقات ومجالات التعاون المشتركة بين البلدين من بينها ما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم.وجرى اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، واستعرضت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة موضع الاهتمام المشترك.