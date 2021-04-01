«تعليم القليوبية» يكرم الأمهات المثاليات

كرم ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الأمهات المثاليات بديوان المديرية، بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.وشهد التكريم الأمهات الفائزات في المسابقة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والتربية الاجتماعية، وهن: "صباح محمد علي، حنان بسيوني الدسوقي، هدى عبدالعزيز إبراهيم، أحلام محمد حنفي، نوسة حافظ السيد، صفاء محمد لطفي، رشا سعيد محمد، وهدى عبدالعزيز إبراهيم".وقدم ياسر محمود وكيل الوزارة شهادات تقدير وهدايا عينية للأمهات المثاليات تكريمًا لهن مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الأمهات بمحافظة القليوبية، وقدم عبارات الشكر والتقدير والامتنان على عطائهن وتضحياتهن متمنيًا لهن دوام الصحة والسعادة والعافية.كما أكد أن التكريم تم في نطاق محدود حفاظًا على صحة العاملين بالديوان واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.كما تقدم الأمهات المكرمات بالشكر والتقدير لياسر محمود سماح إبراهيم ولكل من ساهم في المشاركة في التكريم، وأكدن أن هذا التكريم وسام على صدورهن.