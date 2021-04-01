ليبيا وفرنسا تبحثان آليات التعاون المشترك

بحث رئيس الأركان العامة الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، خلال لقائه مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتربس دوهيلين، آليات التعاون المشترك بين البلدين وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات.وحسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، اليوم الخميس، فقد قدم رئيس الأركان ــ خلال اللقاء الذي تم في مقر وزارة الدفاع بطرابلس، درعًا تذكارية إلى السفيرة، ودرع شعار رئاسة الأركان إلى الملحق العسكري.