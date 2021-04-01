تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى غد الجمعة الموافق 2 إبريل بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة.وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل الوزارة الصحة، أنه تم تطعيم 962 ألفًا و341 طفلًا بنسبة تغطية 98.2% من المستهدف، وذلك حتى نهاية اليوم الثالث من الحملة، مشيرًا إلى أنه يجري متابعة أعمال الحملة بصفه مستمرة، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة.من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2710 فرق ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مؤكدًا أنه تم التنبيه على الفرق باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.