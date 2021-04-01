رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:55 م
تطعيم ألف طفل بالمنيا
تطعيم ألف طفل بالمنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى غد الجمعة الموافق 2 إبريل بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل الوزارة الصحة، أنه تم تطعيم 962 ألفًا و341 طفلًا بنسبة تغطية 98.2% من المستهدف، وذلك حتى نهاية اليوم الثالث من الحملة، مشيرًا إلى أنه يجري متابعة أعمال الحملة بصفه مستمرة، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2710 فرق ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مؤكدًا أنه تم التنبيه على الفرق باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال
تطعيم 962 ألف طفل بالمنيا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الخريطة النهائية لقنوات ON فى رمضان

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجاري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية