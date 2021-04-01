ماليزيا تستقبل لقاح «كانسينو» الصيني المضاد لكورونا الشهر الجاري

قال وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، اليوم الخميس، إن ماليزيا ستتلقى 3.5 مليون جرعة من لقاح "كانسينو" الصيني المضاد لفيروس كورونا على مراحل اعتبارًا من الشهر الجاري.وأوضح وزير الصحة، في تصريحات أوردتها صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، أن لقاح "كانسينو" يتطلب الحصول على جرعة واحدة فقط للوقاية من كورونا، وبذلك سيستفيد منه نحو 3.5 مليون مواطن.وأضاف أدهم بابا أن عملية شراء اللقاح الصيني تنقسم إلى فئتين، إذ تضم الفئة الأولى 500 ألف جرعة، بينما ستتم تعبئة الجزء الأكبر من الجرعات محليًا بواسطة شركة ماليزية.وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم استخدام هذا اللقاح بشكل أساسي في المناطق الريفية، وفي المناطق التي كان من الصعب على الأشخاص المقيمين فيها تلقي جرعتين من اللقاحات مثل لقاح "فايزر- بايونتيك" و"سينوفاك".