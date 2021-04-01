الكرملين: القوات الروسية لم ولن تشارك بالصراع الداخلى بأوكرانيا

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، بشكل قاطع أن تكون القوات الروسية تشارك بالصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه القوات لم تشارك ولن تشارك في هذا الصراع.وقال بيسكوف، اليوم الخميس، ردًا على سؤال للصحفيين عما إذا كان بإمكانه تقديم ضمان بأن الجيش الروسي على الحدود مع أوكرانيا لن يشارك في الحرب الأهلية في هذا البلد: "بالنسبة لمشاركة القوات الروسية في النزاع المسلح على أراضي أوكرانيا، فلم تشارك القوات الروسية فيه قط ولن تشارك، فهذا نزاع أوكراني داخلي حصريًا".وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "نحن والدول الأوروبية وجميع دول العالم لا نود أن تشتعل الحرب الأهلية في أوكرانيا، مجددًا نتيجة الاستفزازات والأعمال الاستفزازية للقوات المسلحة الأوكرانية".