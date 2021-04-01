«الأزهر» يحتفل بـ«يوم اليتيم» من خلال «نحن عائلتكم»

ينظم قطاع المعاهد الأزهرية، غدًا الجمعة، احتفالية تحت عنوان "الأزهر عائلتكم"، بمناسبة ذكرى "يوم اليتيم"، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، وذلك بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الأول.وتشهد الاحتفالية مشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف، وتبدأ في تمام العاشرة من صباح يوم الجمعة وتنتهي في السادسة مساءً، وتتضمن فقرات ثقافية وعروضًا مسرحية وإنشادًا دينيًا وورشًا فنية للأطفال ومسابقات في الخط العربي والألعاب الرياضية وتختتم بتوزيع هدايا على الأطفال المشاركين.