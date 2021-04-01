الثلاثاء.. رئيس الوزراء اليونانى يزور ليبيا لإعادة فتح السفارة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الخميس، أنه سيزور ليبيا، اليوم الثلاثاء، لإعادة فتح السفارة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية.وكانت الخارجية اليونانية قد أعلنت منتصف مارس الماضى عن قرار أثينا استئناف عمل سفارتها في العاصمة الليبية، وفتح قنصليتها العامة في بنغازي شرق البلاد.