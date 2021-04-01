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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصلحة الضرائب تعقد ندوة حول منظومة الإقرارات الإلكترونية

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تعاونًا مثمرًا وبناءً وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفي، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.

وقال محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك توجيهات من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب؛ بتذليل أي عقبات تعوق منظومة الإقرارات، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على استمرارالتعاون المثمر مع الجهاز المصرفى والذى يعد من شركاء النجاح، كما أعرب عن تفاؤله بنجاح موسم الإقرارات الحالى، مثمنًا دور القطاع المصرفى فى التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لرفعة بلدنا الحبيب.

وتوجه محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل، ناقلًا تحيات محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين بنك مصر ومصلحة الضرائب، ودائما هناك جسور تواصل لحل أي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.

وأشار محمد شريف، إلى أن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، مضيفا أن هناك تشجيع كبير من قبل مجلس إدارة بنك مصرللتوسع فى تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفى،موضحًا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أى دعم للقطاع المصرفى والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة التى تم عقدها بين مصلحة الضرائب المصرية، وبنك مصر بعنوان "منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك"، وذلك بحضور محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، ومحمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر، وأسامة الرفاعى مدير عام التقارير المالية ببنك مصر، وصباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين، ومحمد فتحى عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأشرف فرحات مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وعدد من العاملين ببنوك مصر.



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