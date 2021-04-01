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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القائم بأعمال سفير الصين بليبيا: بكين تدرس عودة افتتاح السفارة بطرابلس قريبًا

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:05 م
القائم بأعمال سفارة
القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين،
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قال القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا، وانج تشيمين، إن بلاده تدرس عودة العمل في سفارتها بطرابلس قريبا، مؤكدا أن الشركات الصينية تستعد للعودة إلى ليبيا.

وأشار الدبلوماسي الصيني- خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية- إلى أهمية استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية بين البلدين، مؤكدا دعم بكين لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جهود توحيد المؤسسات وبداية مرحلة من الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الليبية أهمية عودة العمل في السفارة، وأيضا افتتاح قنصلية صينية في بنغازي، بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مضيفة أن عودة السفارة ستمهد الطريق لرجوع الشركات الصينية لاستكمال أعمالها المتوقفة في بنغازي وطرابلس، والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

وأشارت لأهمية الصين ودورها العالمي وارتباطها بعلاقات صداقة وتعاون وثيقة مع دولة ليبيا، وتنفيذها مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والاتصالات.

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