«القط الجذاب» يستهدف الباحثين الطبيين فى واشنطن وتل أبيب

نشرت شركة الأمن السيبراني "بروف بوينت"، اليوم الخميس، نتائج أبحاث جديدة للمعهد، مشيرة إلى أن قراصنة يرتبطون بالنظام الإيراني استهدفوا كبار الباحثين الطبيين في الولايات المتحدة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة.وفي التفاصيل، نقلت شركة الأمن السيبراني نتائج أبحاثها في هذا المجال، موضحة أن مجموعات الهاكرز الإيرانية المسماة "الفوسفور" أو "القط الصغير الجذاب" استهدفت بهجمات إلكترونية 25 خبيرًا طبيًا في مجالات علم الوراثة والأعصاب وعلم الأورام، في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.وأنشأ القراصنة هوية مزيفة لـ"دانييل زجفمان"، وهو فيزيائي إسرائيلي بارز، واستخدموها، كجزء من حملة واسعة النطاق تهدف إلى اختراق رسائل البريد الإلكتروني لهؤلاء الباحثين الطبيين، حسبما جاء في تقرير للمعهد نشر أمس الأربعاء.وحدد الباحثون في "بروف بوينت" ضحايا الهجمات الإلكترونية كأعضاء كبار في منظمات بحث طبية مختلفة في أمريكا، ولفتوا إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية لجمع المعلومات الطبية والبيانات الشخصية في أعقاب التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل.