سقوط جزء من سور محور صفط اللبن فى حادث اصطدام سيارة

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة بالسور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة.وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باصطدام سيارة بالسور الحديدى لمحور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت وحدات المرور والأجهزة الأمنية لموقع الحادث.ونتجت عن الحادث إصابة شخص وسقوط جزء من السور الحديدى للمحور، وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقى العلاج، ورفع السيارة وتسيير الحركة المرورية.