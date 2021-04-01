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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط جزء من سور محور صفط اللبن فى حادث اصطدام سيارة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أصيب شخص في حادث تصادم سيارة بالسور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باصطدام سيارة بالسور الحديدى لمحور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت وحدات المرور والأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

ونتجت عن الحادث إصابة شخص وسقوط جزء من السور الحديدى للمحور، وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقى العلاج، ورفع السيارة وتسيير الحركة المرورية.

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