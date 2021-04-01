محاكمة أمريكى اعترف بتسريب وثائق سرية عن عمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة

أقر محلل سابق في المخابرات الجوية الأمريكية بتسريبه وثائق سرية بشأن ضربات عسكرية بطائرات دون طيار ضد تنظيم القاعدة وأهداف إرهابية أخرى.وأتى إقرار، دانييل هيل، البالغ من العمر 33 عامًا، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، اليوم الخميس، قبل أيام فقط من موعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في مدينة الإسكندرية بولاية (فيرجينيا) الأمريكية، بتهمة انتهاك قانون التجسس.واعترف هيل بتسريب قرابة 12 وثيقة مصنفة بأنها "سرية" و"سرية للغاية" لمراسل في 2014 و2015.وتواصل هيل مع المراسل، عام 2013، بينما كان لا يزال مجندًا في سلاح الجو، وكانت خدمته في وكالة الأمن القومي.وبناء على التهمة، فإن هيل يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.