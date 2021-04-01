رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربى يؤكد دعمه حق مصر فى مياه النيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:40 م
العسومي
العسومي
نيفين أشرف
طباعة
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رفض البرلمان العربي فرض سياسة الأمر الواقع فيما يخص التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك تعليقًا على التعنت الذي تبديه إثيوبيا خلال المفاوضات وإصرارها على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق ملزم، على الرغم مما سيلحقه ذلك من ضرر بحصة دولتي مصر والسودان في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في المحاضرة التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي بحضور "العسومي"، وعدد من نواب البرلمان.

ووفقًا لما ذكره بيان البرلمان العربي عبر موقعه الرسمي، شدد "العسومي"، على دعم البرلمان العربي للحق المصري والسوداني في الحفاظ على حصتهم في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه القضية ترتبط مباشرةً بالأمن القومي العربي.

وأشاد "العسومي"، بالجهود الكبيرة التي تقودها مصر في إدارة هذه الأزمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

ندى محمود: عملي الفائز بجائزة فاروق حسني يعكس ما بداخل الإنسان (حوار)

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

شيماء محمود: المسابقات الفنية متنفس داعم لمجال النقد فى مصر

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري