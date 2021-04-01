البرلمان العربى يؤكد دعمه حق مصر فى مياه النيل

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رفض البرلمان العربي فرض سياسة الأمر الواقع فيما يخص التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك تعليقًا على التعنت الذي تبديه إثيوبيا خلال المفاوضات وإصرارها على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق ملزم، على الرغم مما سيلحقه ذلك من ضرر بحصة دولتي مصر والسودان في مياه نهر النيل.جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في المحاضرة التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي بحضور "العسومي"، وعدد من نواب البرلمان.ووفقًا لما ذكره بيان البرلمان العربي عبر موقعه الرسمي، شدد "العسومي"، على دعم البرلمان العربي للحق المصري والسوداني في الحفاظ على حصتهم في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه القضية ترتبط مباشرةً بالأمن القومي العربي.وأشاد "العسومي"، بالجهود الكبيرة التي تقودها مصر في إدارة هذه الأزمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.