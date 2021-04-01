الكرملين: مستوى الثقة فى اللقاح الروسى ضد كورونا مرتفع للغاية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن مستوى الثقة في اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مرتفع للغاية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الطلبات عليه في جميع أنحاء العالم لدرجة أن بلاده ببساطة لا يمكنها تغطية كل هذه الطلبات.وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "إن مستوى الثقة في اللقاحات الروسية مرتفع، ويمكن قول ذلك بشكل لا لبس فيه".وأضاف المتحدث الصحفي للكرملين: "أن مستوى الثقة في لقاحنا بين نحو مليار شخص على هذه الأرض على الأقل مرتفع جدًا، وهذا أيضًا لا لبس فيه"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الطلبات التي لا يمكننا ببساطة التعامل معها من حيث تغطية الإنتاج.