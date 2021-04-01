التأمين الصحى الشامل: نضمن للمنتفعين كل الخدمات الطبية التى يحتاجونها

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المشروع القومي للتأمين الصحى الشامل يضمن للمنتفعين كل الخدمات الطبية التي سيحتجونها.وأوضحت الهيئة أن المنظومة تعمل أيضًا على توفير الأدوية اللازمة للعلاج.وأشارت إلى أن ما تشهده محافظة بورسعيد اليوم من توافر خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى ووفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية، وذلك من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ودون تمييز.