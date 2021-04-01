ندى محمود: عملي الفائز بجائزة فاروق حسني يعكس ما بداخل الإنسان (حوار)

حدثينا عن فلسفة العمل الفائز، وعن ماذا يدور؟

هل شاركتِ في مسابقات أخرى من قبل؟ وأي المسابقات فزتِ بها؟

هل ترين أن مثل هذه المسابقات تساعد في نشر الفنون الجادة وتدعم الشباب؟

كيف ترين الساحة الفنية التشكيلية في الوقت الحالي؟

هل يتأثر الفن التشكيلي وخاصة «الرسم» بالتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم؟

أكدت الفنانة التشكيلية ندى محمود، الفائزة بالمركز الثالث لجائزة فاروق حسني للفنون فرع «الرسم»، أن حصولها على الجائزة يعد نقطة تحول في مسيرتها الفنية.وأضافت في حوارها لـ«الدستور»، أن عملها الفائز يوصف رحلة الإنسان للوصول إلى ذات نفسه في نهاية المطاف، وإلى نص الحوار:ماذا يمثل لكِ حصولك على المركز الثالثة بجائزة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون؟يمثل لي الحصول على المركز الثالث شيء كبير، لأن مجرد المشاركة في مثل هذا الحدث العظيم يعد بمثابة نقطة تحول كبيرة في مسيرتي الفنية، كما أن المعرض يعد بمثابه نافذة لعرض عملي الفني على نطاق أوسع.وبالتأكيد حصولي على مركز من ضمن هذا العدد الكبير من الفنانين الكبار، هو حدث كبير ونقطة تحول في حياتي بشكل عام.العمل الفني المشاركة به من الأعمال العزيزة على قلبي، وهو بعنوان «انفصام»، ويعد العمل مرآة لكل شخص يراه، فهو يعكس شيء ما بداخل كل شخص، ويوصف رحلة الإنسان للوصول إلى ذات نفسه في نهاية المطاف، والإنسان يمكن وصفه على أنه مرآة تتكسر في كل مرة يمر بحادث أو شعور معين بداخله، فيصير في النهاية عبارة عن ألواح متكسرة من زجاج المرآة، وفي ظل الأزمات التي يمر بها العالم، وخصوصًا أزمة كورونا التي ألزمتنا المنزل لعدة شهور، لم نجد فرار من مواجهة أنفسنا والبحث عن زاتنا وماذا نكون، وتأثير كل شعور نمر به على مرآة انفسنا، ومن هنا استوحيت فكره هذا العمل الفني.شاركت بعده معارض فنية كان من أبرزها معرض مؤسسة فاروق حسني العام الماضي أيضًا في دورته الأولى، وبالتأكيد مجرد المشاركة كان فخر لي وشرف عظيم، كما شاركت بعدة معارض جماعية بكلية الفنون الجميلة، مثل معرض بانوراما مصرية بقاعة عرض كلية الفنون الجميلة، وعدة معارض للطلاب، وكانت جميع مشاركاتي بمثابة حدث كبير في حياتي، ومسيرتي كفنانة تشكيلية.نعم بالتأكيد، فهناك العديد من الفنانين، خصوصًا الذين في بداية مسيرتهم كفنانين تشكيلين يبحثون عن فرص لعرض أعمالهم علي العالم الخارجي، وليس هذا فقط بل الاستفاده من خبرات زملائهم في مختلف المجالات، وقت يظن البعض أن المعارض الفنية الفنانين فقط، وهذا على العكس تمامًا، فالمعارض متاحة بشكل مجاني لجميع عناصر المجتمع، سواء فنانين أو على مختلف المجالات الأخرى، وتعد بمثابة تغذية بصرية ورقي بالفكر ما يعكس على حالة نفسية أفضل للمشاهد.الساحة الفنية في تطور دائم وفكر جديد كل يوم، وهذا يعتمد على عدة عوامل أبسطها الحالة التي يمر بها المجتمع من أزمات فتنعكس على فكر الفنان، وينطبع ذلك على أعماله في مختلف المجالات الفنية، فعقل الفنان في تطور دائم قد يكون مرتبط بالتغيرات من حوله أو مجرد نفسية الفنان، فنرى كل يوم مجموعة هائلة من الأفكار ومجالات الفن التشكيلي المختلفة.نعم بالتأكيد بالتكنولوجيا صارت جزء لا نفر منه، والفنان المعاصر لا يكتفي بمعرفة رواد الفن العظماء من الزمن الماضي، بل يسعى لمواكبة التكنولوجيا وصياغتها على حسب فكره وعمله الفني، فنرى التكنولوجيا جزء أساسي من معظم الأعمال الفنية على الساحة هذا اليوم، وذلك بالتأكيد يشير إلى مدى كفاءة الفنانين وقدرتهم على مواكبة تطورات العصر.