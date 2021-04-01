الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الدواء في الخانكة، والتي تعد ممن أكبر الصروح الطبية في منطقة الشرق الأوسط.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذه المدينة:- تهدف إلى ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية.- السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.- تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.- المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة.- وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية.- مجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة.- تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.- تضم المدينة مركزًا إقليميًا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الإفريقية.- تصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب.- تهتم المدينة بالدخول في مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصري.