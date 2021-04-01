الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:42 م
ريم محمودطباعة
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الدواء في الخانكة، والتي تعد ممن أكبر الصروح الطبية في منطقة الشرق الأوسط.
ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذه المدينة:
- تهدف إلى ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية.
- السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
- تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.
- المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة.
- وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية.
- مجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة.
- تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
- تضم المدينة مركزًا إقليميًا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الإفريقية.
- تصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب.
- تهتم المدينة بالدخول في مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذه المدينة:
- تهدف إلى ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية.
- السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
- تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.
- المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة.
- وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية.
- مجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة.
- تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
- تضم المدينة مركزًا إقليميًا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الإفريقية.
- تصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا، والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب.
- تهتم المدينة بالدخول في مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصري.