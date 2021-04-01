«سعفان» يسلم 9735 وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان (فيديو)

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الوثائق التأمينية والشنط الرمضانية لـ 5 من عمال المقاولات الذين شاركوا في إنشاء مشروع كيما 2، ومشروع تطوير السوق السياحي القديم وذلك من إجمالي 6520 وثيقة.كما تم تسليم 5 عاملين من عمال المناجم والمحاجر، وكذا تسليم 5 من صيادى بحيرة ناصر من إجمالي 3215 وثيقة.وشهدت الفعاليات أيضًا تسليم شيكات الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 5 عاملين كمساندة إنسانية من وزارة القوى العاملة بينهم المساهمة بمبلغ 5 ألاف جنيه لعامل لرعاية أبنته التي تعانى من قصورفي وظائف المخ والأعصاب، وشيك لعامل لإجراء عملية جراحية، شيك لحالة مولود جدي لأحد العاملين، وأخيرًا شيك رعاية لزواج لعامل.يأتي ذلك إستمرارًا للتعاون المتواصل بين وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لرعاية الفئات المختلفة من أبناء المجتمع الأسوانى ولاسيما العمالة غير المنتظمة.