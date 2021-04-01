الخريطة النهائية لقنوات ON فى رمضان

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخريطة الدرامية لقنوات ON خلال الموسم الرمضاني القادم من خلال 6 مسلسلات تم اختيارها.العمل الأول على الشاشة سيكون مسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار؛ ويأتي استكمالا لنجاح الجزء الأول من المسلسل على القناة نفسها العام الماضي، ويشارك عدد آخر من النجوم في العمل مثل إنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وعدد من ضيوف الشرف.وتعرض القناة مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في إطار الدراما الصعيدية، ويشارك في العمل عدد ضخم من الفنانين منهم مي عمر ونجلاء بدر ودياب والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.ويعود النجم الكبير يحيى الفخراني لجمهوره من جديد من خلال مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" عبر قنوات أون، ويقدم تجربة درامية مختلفة بمشاركة أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير وعدد من الشباب.وتعرض القناة عملين من 15 حلقة يكمل كل واحد منهما النصف الثاني من الشهر الكريم، حيث تبدأ القناة بعرض مسلسل" بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ودرة، وخلال النصف الثاني من رمضان تعرض القناة مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر.وتعرض القناة مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان الكبير عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وعدد من النجوم.