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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبكي: يجتمع مع محافظ بورسعيد لمناقشة تقديم الخدمة لمنتفعي التأمين الصحي

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:25 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قام اليوم، بزيارة لمحافظة بورسعيد، والتقى باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بمقر ديوان المحافظة.

واستقبل المحافظ الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مجريات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت الهيئة أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استقبل بمقر المحافظة، اليوم، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيما تم مناقشة مجريات سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل منظومة التأمين الجديدة والتي بدأ إطلاقها بالمحافظة منذ يوليو 2019.

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