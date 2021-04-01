طلبيات المصانع البريطانية تقفز في مارس مع قرب نهاية الإغلاق

كشف مسح اليوم الخميس، أن المصانع البريطانية سجلت زيادة في الطلبيات في مارس وتستعد لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد بعد إجراءات عزل عام وإغلاق لمكافحة جائحة كورونا عبر تعيين موظفين بأسرع وتيرة منذ 2014.وصعد مؤشر "آي.إتش.إس ماركتسي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 58.9، ليُعدل صعودا من قراءة أولية بلغت 57.9، ويسجل أعلى قراءة في أكثر من عشرة أعوام بقليل.ومن المتوقع أن تؤدي حملة التطعيم السريعة في بريطانيا ضد مرض (كوفيد-19) إلى انتعاش الاقتصاد هذا العام بعدما تراجع بنحو 10% في 2020 وهو أكبر انكماش في نحو 30 عاما.