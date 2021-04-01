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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بالما في موزمبيق.. قصة رعب النساء والأطفال بسبب المتطرفين

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:23 م
الهجمات الإرهابية
الهجمات الإرهابية
هدير سند
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ذكر موقع" مودرن دبلوماسي" الأمريكي، أن هناك تصاعدا في الهجمات الإرهابية من جماعات الإسلام السياسي ضد المدنيين في بلدة بالما شمال موزمبيق، ما يمثل تصعيدا للعنف وعدم الاستقرار في منطقة "كابو ديلجادو".

وأشار الموقع إلى أن التقارير عن الهجمات التي تستهدف المدنيين في مدينة بالما، شمال موزمبيق، تتوالى بشكل مقلق، ما تسبب في حالة رعب للمدنيين، لا سيما بعد أن استهدفت تلك الهجمات النساء والأطفال.

وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة أصدرت نذارا إنسانيا الثلاثاء الماضي، وذكرت أن عشرات الأشخاص قُتلوا خلال هجمات شنها متمردون غير معروفين، ورد أنهم سيطروا على البلدة في نهاية الأسبوع.

ونقل الموقع عن "ينس لاركيه"، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن العنف في تلك المنطقة لم يتوقف، مضيفا "ما حدث في بالما هو رعب مطلق يلحق بالمدنيين من قبل جماعة مسلحة غير تابعة للدولة.

وتابعت: "لقد فعلت تلك الجماعات أشياء مروعة، وما زالت تفعل ذلك، وقد أبلغنا هذا الصباح عن استمرار الاشتباكات المتفرقة، لهذا السبب نحن نتحدث عن توقعاتنا بخروج آلاف الأشخاص الآخرين من منطقة بالما باتجاه مناطق أخرى من البلاد باتجاه الحدود مع تنزانيا".

من جهتها، قالت ماريكسي ميركادو، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن أكثر من نصفهم الأشخاص النازحين هم من الأطفال "وهم جميعًا في أمس الحاجة إلى المساعد".

وسلط المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش، الضوء على التهديد الذي يتعرض له غير المقاتلين والمدنيين في بالما، وقال إن الناس "قُتلوا وشوهوا ونُهبت منازل وحُرقت ودُمرت حقول هؤلاء الأشخاص".

وتابع المتحدث باسم المفوضية، أنه تم طرد الناس من منازلهم وفروا "بممتلكات قليلة للغاية"، بينما تعرضت النساء والفتيات "للخطف وإجبارهن على الزواج، وفي بعض الحالات اغتصبن وتعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي، كما وردت تقارير عن تجنيد الأطفال قسرا في هذه الجماعات المسلحة المتمردة".

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