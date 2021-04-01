الصحة: تصنيع فيروس كورونا فى المختبرات «مستبعد».. ومازلنا نحقق

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن نتائج وتفاصيل بعثة المنظمة لبحث أسباب ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، لافتًا إلى أن البعثة تكونت من فريق يضم 34 خبيرا قاموا بزيارة الصين لمدة 28 يوما.وأضاف أنه تم خلال تلك الفترة الاطلاع على التقارير المختبرية والجينية للفيروس، والاطلاع على الملفات الطبية لعدد كبير من الأشخاص والمرضى الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس.وأشار إلى أن التقرير خلص إلى وجود وسيط انتقال الفيروس من الخفافيش إلى الأطعمة المجمدة، متابعا: مازلنا نبحث للتأكد من حقيقة الفيروس.واستبعد فرضية تخليق فيروس كورونا في المختبرات، لافتًا إلى أنها فرضية بعيدة الاحتمال، ولكن تتم مراجعة كافة الاحتمالات "حتى لا نفوت كافة الاحتمالات"، مشيرًا إلى أن التحقيق مازال مستمرًا للتأكد من سلامة الاحتمالات والفرضيات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد- 19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد- 19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية.