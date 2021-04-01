مدير مكتب وزير الدولة للإعلام يعود إلى ماسبيرو

شوهد اليوم الخميس، إبراهيم عوض، مدير مكتب وزير الدولة للإعلام، في مبنى ماسبيرو، عائداً لممارسة عملة بالهيئة الوطنية للإعلام.وكان «عوض» قد تولى منصب مدير مكتب وزير الدولة للإعلام منذ 15 أبريل 2020 ندباً كلياً من الهيئة الوطنية للإعلام.ولم يُعرَف إلى الآن أسباب عدم استمراره في الوزارة.