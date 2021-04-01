«مستثمرو بلبيس»: مبادرة التمويل العقاري تحقق استثمارية طفرة كبيرة

أكد المهندس عبدالله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، إن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "جيدة جدًا ومفيدة للشباب".وأضاف الغزالي لــ"الدستور"، أن تلك المبادرة ستقوم بتنشيط القطاع الصناعي من خلال إعادة تشغيل مصانع مواد البناء والدهانات والأثاث، كما انها ستحقق طفرة كبيرة داخل القطاع الاستثماري.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، إنها ليست المبادرة الأولى من نوعها، فهناك عدد كبير من المبادرات تم إطلاقها منذ بداية جائحة كورونا لتخفيف حدة التداعيات السلبية الناتجة من الجائحة على الاقتصاد المصري.